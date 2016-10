Symposium „Was Erfolgreiche anders machen“

Schwäbisch Gmünd. Ein Ausdauersymposium findet im Vorfeld des 26. Alb Marathons in Schwäbisch Gmünd am heutigen Freitag um 18 Uhr im Reflektorium des Gmünder Predigers statt. Friederike Feil, Mitautorin des Buches „Was erfolgreiche Sportler anders machen“ spricht über Themen wie Ernährung auf der Strecke und in der Vorbereitungszeit für Ultramarathons, Langdistanzen und bei Triathlon und Ultra-Trails. Die Referentin war 2013 und 2014 Siegerin des „Tough Guy Race“.pm