TG-Basketballerinnen in Nöten

Nürtingen. Die Oberligabasketballerinnen der TG Nürtingen stecken tief im Abstiegsstrudel. Im Heimspiel gegen den Tabellennachbarn KSG Gerlingen verloren die Nürtingerinnen in eigener Halle mit 50:55 (12:6, 26:25, 36:37) und liegen damit auf dem drittletzten Tabellenplatz.

Am Ende der Saison werden die beiden Letztplatzierten der Tabelle sicher absteigen. Die beiden Mannschaften davor müssen in die Relegation. Um den Klassenverbleib frühzeitig zu schaffen, müssen Nürtingens Korbjägerinnen also vier Mannschaften hinter sich lassen. Grundsätzlich hatten sie im TG-Lager damit gerechnet, dass Gerlingen eine dieser Mannschaften sein könnte. Doch nachdem die Nürtingerinnen bereits im Hinspiel in Gerlingen knapp unterlegen waren und auch das Rückspiel nicht erfolgreich gestalten konnten, müssen sie sich nun auf andere Gegner konzent­rieren und diese in der Tabelle hinter sich lassen.

Gegen Gerlingen waren die ehemaligen Jesingerinnen Daniela Fischer (zwölf Punkte) und Lisa Reichmuth (zehn) am erfolgreichsten für die TG, die ihr nächstes Spiel kommenden Samstag in Derendingen bestreitet.nz