10.04.2017 - 02:17 Uhr Share | | | | TG erledigt Pflichtjob in Neuffen

Fußball Turngemeinde verkürzt Rückstand auf die Spitze mit sieben Treffern gegen die zweite Garde des VfB.

Kirchheim. In der Kreisliga B, Staffel 6, hat der Tabellenzweite TG Kirchheim seine Pflichtaufgabe beim Schlusslicht VfB Neuffen II mit sieben auf einen Streich erfüllt. Damit kommt die TG bis auf vier Punkte an den spielfreien Spitzenreiter TV Unterlenningen heran. Die Hoffnung auf Rang zwei hat auch der TSV Owen noch nicht aufgegeben. Mit einem hart umkämpften 2:1-Derbysieg unterm Wielandstein in Oberlenningen - drei Spieler mussten vorzeitig vom Platz - hegt die Eberle-Elf noch leise Hoffnungen auf die Relegation.

Die Dettinger Reserve trotzte dem Favoriten aus Beuren zu Hause verdient einen Punkt ab, verspielte gar noch eine 3:1-Führung.

TV Neidlingen II - SV Nabern II 2:0 (0:0): 1:0 Ruben Schömers (75.), 2:0 Ertogrul Demirtas (89.)

SF Dettingen II - TSV Beuren 3:3 (2:0): 1:0, 2:0 Ibrahima Kydoe-Sarr (3., 45.), 2:1 Nico Kuhn (46.), 3:1 Steffen Braig (55.), 3:2, 3:3 Michael Gneithing (71., 88.). Gelb-Rote Karten: Ibrahima Kydoe-Sarr (73., SFD II), Peter Schnerring (90., Beuren).

VfB Neuffen II - TG Kirchheim 1:7 (0:5): 0:1 Yusuph Bojang (9.), 0:2, 0:3 Jammow Sajuma (30., 31.), 0:4 Amadou Minteh (33.), 0:5 Sitouri Chedi (45.), 0:6 Thilo Kittelberger (54., Eigentor), 1:6 Merlin Palesch (65.), 1:7 Sibi Abubakarr (61.).

TSV Schlierbach - SGM Ohmden/Holzmaden II 5:1 (3:0): 1:0 Andreas Barner (8.), 2:0 Rosano Antonucci (18.), 3:0 Barner (45.), 4:0 Danielle Urso (50.), 4:1 Lukas Heiland (72.), 5:1 Urso (75.).

TSV Oberlenningen - TSV Owen 1:2 (0:1): 0:1 Aris Taflidis (4., Eigentor), 1:1 Christo Aslanidis, 1:2 Joachim Kehl-Silcher (87.). Gelb-Rote Karte: Furkan Aydemir (73., Owen). Rote Karten: Marco Marcen (73. Owen), Sebastian Kampauer (85., Oberlenningen).

TSV Notzingen - TSV Jesingen 3:1 (1:0): 1:0 Daniel Gomes Dias (43.), 1:1 Günther Waldschmidt (48.), 2:1 Janis Härtl (55.), 3:1 Simon Volz (90.).wr