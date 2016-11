TSVJ stürzt Spitzenreiter

Basketball Jesingerinnen gewinnen 54:49 bei der TSG Reutlingen.

Reutlingen. Zweiter Sieg im sechsten Saisonspiel – und was für einer: Die Bezirksliga-Basketballerinnen des TSV Jesingen haben überraschend beim bis dahin noch ungeschlagenen Tabellenführer TSG Reutlingen gewonnen. Topscorerin beim 54:49 (23:17), nach dem die Jesingerinnen jedoch Letzter bleiben, war Ayten Galan­darova mit 20 Punkten. Schlüssel zum Erfolg war eine kompakt stehende Defensive, an der sich die Reutlingerinnen in allen Vierteln die Zähne ausbissen. Ihr nächstes Spiel bestreitet der TSVJ am 3. Dezember beim SV Tübingen II.tb

TSV Jesingen: Bardens (16), Galandarova (20), Gebreyonannes, Gerdes (7), Hahn, Scholz, Weber (11)