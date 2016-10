06.10.2016 - 02:02 Uhr Share | | | | TSVO und SG geben den Ton an

Frauenhandball Während Owen und Lenningen nach Siegen die Bezirksliga anführen, rutscht Weilheim ans Tabellenende.

Owen. Zweiter Sieg im zweiten Saisonspiel für die Bezirksliga-Handballerinnen des TSV Owen. Dank mannschaftlicher Geschlossenheit und Kampfgeist bezwangen die Teck­städterinnen in heimischer Halle den bisherigen Tabellenzweiten, HT Uhingen-Holzhausen, mit 29:24 (17:14). Dabei hatten sich die Gastgeberinnen auch durch einen anfänglichen 0:3-Rückstand nicht verunsichern lassen und erspielten sich bis zur Halbzeit eine 17:14-Führung. In der zweiten Hälfte sorgten eine gut organisierte Abwehr um Torhüterin Julia Turinsky dafür, dass die Gäste nie näher als auf zwei Treffer herankamen. Lohn der Mühe: Der TSVO grüßt nach zwei Spielen von der Tabellenspitze. Die meisten Tore gegen Uhingen erzielte Anni Baumann mit acht. Ihr nächstes Spiel bestritten die TSVO-Frauen am 22. Oktober beim TSV Neckartenzlingen.

Erster Owener Verfolger ist Lokalrivale SG Lenningen, der im Heimspiel gegen den bisherigen Spitzenreiter TV Reichenbach II einen überraschend ungefährdeten 24:7 (10:5)-Erfolg landete und damit den zweiten Saisonsieg im dritten Spiel feierte. Entscheidend war ein 11:0-Lauf der Lenningerinnen nach der Pause sowie eine starke Abwehr und die richtige Einstellung der Mannschaft. Treffsicherste Lenningerin war Alicia Tegethoff mit acht Toren. Im nächsten Spiel gastieren die SG-Frauen am kommenden Samstag um 18 Uhr beim TSV Weilheim in der Lindachsporthalle.

Dort herrscht indes Katerstimmung. Beim 21:24 gegen das bisherige Schlusslicht TSV Neckartenzlingen verloren die Weilheimerinnen um Neu-Trainer Dimi Pasalis auch ihr drittes Saisonspiel und rutschen damit auf den letzten Tabellenplatz ab. Dabei verpassten die TSVW-Frauen nach weitestgehend verschlafenem Spielverlauf (3:9, 17./11:19, 42.) eine mögliche Wende, nachdem gegen Ende der Partie auf eine offensive Abwehr umgestellt worden war und die Weilheimerinnen noch auf drei Tore zum 21:24-Endstand herankommen konnten. Erfolgreichste TSVW-Schützin war Lisa Attinger mit zehn Treffern.tb

So spielten sie

TSV Owen: Turinsky – Mosca (7), Rudy (1), Maier (1), Schmid (2), Hofmann (1), Essig (2), Ritter (4), Baumann (8/5), Waalkens (3)

SG Lenningen: Fiegenbaum, Gall – Gratz, Tegethoff (8), Klein (2), Dangel, Reichle (1), Blocher, Ringelspacher (3), Schilling (5/4), Kazmaier (1), Bächtle (3), Renz, Schur (1)

TSV Weilheim: Hohler, Schwarz – Koser, Kehrer (1), Bachofer (1), Glaab (1), Schrägle (2), Lisa Attinger (10/4), Lisa-Marie Attinger (1), Veith, Sigel (1), Stark (4)