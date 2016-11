TSVÖ-Zweite im Derby

Fußball: Nicht unter die Räder kommen: Spielziel des TSV Oberlenningen II.

Kirchheim. Der Rückstand der TG Kirchheim II auf die Spitze wuchs in der Fußball-Kreisliga B-Staffel 5 zuletzt – nun heißt es, nicht auch noch gegen die Underdogs Federn zu lassen. Morgen geht‘s gegen Owen II – allerdings ohne Tiago Santos-Araujo, der sich beim Spiel in Neckartailfingen zwei Wirbel brach und die komplette Vorrunde ausfällt. Ötlingens Zweite will im Derby gegen den SV Reudern die Wende zum Besseren schaffen. Für Schlusslicht Oberlenningen II geht es bei Primus Linsenhofen um Schadensbegrenzung. Die SG Ohmden/Holzmaden spielt beim Zweiten SPV 05 Nürtingen, Notzingen II gegen Aich II.kls