TSVW-Frauen müssen absteigen

Tischtennis Weilheimerinnen verpassen Klassenerhalt in der Landesliga nach einer Niederlage im letzten Saisonspiel.

Weilheim. Nichts war‘s mit dem Klassenverbleib für die Tischtennisfrauen des TSV Weilheim in der Landesliga. Mit einer klaren 3:8-Heimniederlage gegen den TTC Hegnach rutschte der TSVW am letzten Spieltag wieder auf den Abstiegsrang. „Wir hatten keinen besonders glücklichen Tag“, so eine enttäuschte Katrin Meinzinger. Die Mannschaftssprecherin hatte zugunsten von Rückkehrerin Anja Löffler ausgesetzt. Doch auch die vermeintlich bestmögliche Aufstellung half nichts. Insbesondere deren chinesische Topspielerin und ehemalige Bundesligaakteurin Kun Ma war einfach zu stark für das Limburgquartett. Lediglich Karin Volk gewann zweimal und Heike Eulenberg konnte gegen Hegnachs Nummer vier, Jessica Krumtünger, ebenfalls ein Einzel gewinnen.

Schützenhilfe bleibt aus

Trotz der deutlichen Niederlage gab es für den TSVW aber noch ein Fünkchen Hoffnung. Bei einer Niederlage der TTF Neuhausen/F. gegen den DJK Sportbund Stuttgart III wäre Weilheim doch noch in der Landesliga verblieben. Am Sonntagabend hatten die Frauen aus der Limburgstadt dann aber Gewissheit. „Die Schützenhilfe aus Stuttgart blieb aus“, kommentierte Meinzinger das Ergebnis der Konkurrentinnen. Neuhausen hatte 8:5 gegen die Hauptstädterinnen gesiegt und war wieder am TSVW vorbeigezogen.

So geht es für den TSV nächste Saison in der Bezirksliga weiter. In welcher Aufstellung das Team dann antreten wird, ist noch nicht klar. Mannschaftsführerin Gudrun Fischer hatte schon vor dem Abstiegsschlager personelle Veränderung angekündigt: „Karin Volk bleibt wohl nur beim Klassenverbleib bei uns“, erklärte sie.mo

TSV Weilheim - TTC Hegnach 3:8

Löffler/Volk - Mödinger/Mödinger 2:3; Fischer/Eulenberg - Ma/Krumtünger 0:3; Löffler - Mödinger 0:3; Fischer - Ma 0:3; Volk - Krumtünger 3:0; Eulenberg - Mödinger 0:3; Löffler - Ma 0:3; Fischer - Mödinger 2:3; Volk - Mödinger 3:2; Eulenberg - Krumtünger 3:0; Volk - Ma 0:3