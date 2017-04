05.04.2017 - 02:02 Uhr Share | | | | TTV-Frauen verabschieden sich mit Sieg

Volleyball Dettingerinnen beenden Regionalligasaison nach 3:1 in Biberach auf dem sechsten Tabellenplatz.

Erfolgreich gestreckt: Die TTV-Frauen beenden die Regionalligasaison als Sechste.

Biberach. Zum Abschluss der Saison haben die Regionalligavolleyballerinnen des TTV Dettingen beim 3:1 gegen die TG Biberach ihren zehnten Saisonsieg im 20. Spiel eingefahren und beenden die Runde damit als Sechster. Die Vorbereitungen für die kommende Saison sind bereits angelaufen. Sicher ist, dass Jugendspielerinnen integriert werden sollen. Nach einer kurzen Pause wird das Team von Trainer Roland Hunger ab Mai wieder trainieren, um sich auf die neue Saison vorzubereiten.

In Biberach starteten die Dettingerinnen konzentriert in den ersten Satz und setzen ihr Spiel konsequent um. Zwei Aufschlagserien von Meike Kehle und Anika Herdtle sicherten am Ende einen Zehn-Punkte-Vorsprung (25:15). In Satz zwei verlor der TTV aufgrund von Annahmeschwächen den Anschluss, sodass Hunger beim Stand von 2:7 eine Auszeit nehmen musste. Bis zum 13:18, als Hunger die zweite Auszeit nahm, konnten die Dettingerinnen nur mithalten. Eine weitere Aufschlagserie von Kehle, die zum 19:21 heranführte, sorgte nur noch für Ergebniskosmetik (21:25)

Hunger zögerte im dritten Satz nicht und wechselte Zuspielerin Sabine Babinger auf ihre Stammposition ein, Clarissa Preuß rutschte somit auf die Angriffsposition. Heidi Kuhr setzte mit platzierten kurzen Aufschlägen die Annahme der Gegnerinnen so unter Druck, dass kein Spielaufbau zustande kam, und dieser Satz mit 25:19 zu Ende ging.

Im vierten Durchgang drehten die Gastgeberinnen nochmals auf. Die Gäste aus der Schlossberggemeinde hatten es schwer, direkte Punkte zu erzielen (17:17). Dennoch konnten sie lange Ballwechsel für sich verbuchen. So ging auch dieser Satz (25:20) und damit das Spiel an den TTV.cp

TTV Dettingen: Babinger, Celeryn, Herdtle, Kehle, Kober, Kuhr, Nestel, Pinar, Preuß