TVU-Damen: Gegner stehen fest

Eppelheim. Die Zweite Bundesliga winkt, und die Gegner der Damenmannschaft des TV Unterlenningen in der Aufstiegsrunde stehen inzwischen fest: Es sind SVS Griesheim (Landesverband Hessen) und Post SG Kaiserslautern (Rheinhessen-Pfalz). Das TVU-Team, das sich aus früheren VfL-Keglerinnen rekrutiert, tritt am 29. April in Nußloch gegen beide Mannschaften an. Die drei Teams kämpfen um zwei Aufstiegsplätze, wie die Deutsche Classic Kegler Union (DCU) mitteilt.tb