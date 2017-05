Teck-Duo im Harz erfolgreich

Nordhausen. Die beiden Langstreckenläufer Sven Meyer und Jürgen Hahn vom TSV Ötlingen haben die 51 Kilometer lange Harzquerung von Wernigerode nach Nordhausen mit ihren 1 400 Höhenmetern erfolgreich absolviert. Insgesamt waren 585 Teilnehmer am Start. Sven Meyer belegte in der Altersklasse M45 nach 4,29 Stunden den sechsten Platz, in der Gesamtwertung wurde er 27. Jürgen Hahn finishte nach 5,09 Stunden als 13. der Altersklasse M55 und wurde in der Gesamtwertung 121.pm