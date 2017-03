02.03.2017 - 02:02 Uhr Share | | | | Tennis Jugendturnier in Neckartenzlingen

Neckartenzlingen. Noch bis Sonntag, 5. März, findet in den Tennishallen Neckartenzlingen und Bernhausen die 16. Auflage der Plattenhardt Indoor Open statt. 225 Nachwuchsspieler der U10 bis U16 aus Baden, Bayern, Rheinland-Pfalz und Württemberg haben zugesagt. Der Hauptanteil der Partien, insbesondere die Halb- und Finalspiele gehen dieses Jahr in der Tennishalle Auwiesen in Neckartenzlingen über die Bühne, da die Tennishalle in Filderstadt momentan geschlossen ist.pm