07.02.2017 - 02:02 Uhr Tennis Pörtner gewinnt Sichtungsturnier

Stuttgart. Beim süddeutschen Sichtungsturnier im Landesleistungszentrum des Württembergischen Tennis-Bundes (WTB) in Stuttgart haben sich die Jugendlichen des WTB bestens in Szene gesetzt. Zwei Siege, ein zweiter Platz sowie drei dritte Plätze lautet die Erfolgsbilanz, an der mit Lasse Pörtner auch ein Kirchheimer maßgeblichen Anteil hatte. Im Finale der U12 setzte sich der TCK-Youngster gegen Yannik Kelm (1. FC Nürnberg) in der Verlängerung mit 6:2, 5:7, 10:2 durch.pm