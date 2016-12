07.12.2016 - 02:02 Uhr Share | | | | Tischtennis Inklusions-Turnier beim SV Nabern

Kirchheim. Am kommenden Sonntag findet in Nabern der Inklusions Regio Cup im Tischtennis statt. Jeweils ein Spieler mit und ohne Behinderung bilden ein Team. Am Vormittag wird ein gemeinsames Training mit dem Nachwuchs des SVN stattfinden, ehe am Nachmittag die Mannschaften gegenei­nander antreten. Die Sportler mit Handicap werden vom WBRS für dieses Event ausgesucht.pm

