Tischtennis-Kids suchen ihre Besten

Kirchheim. Am kommenden Samstag (3. Dezember) veranstaltet die Abteilung Tischtennis des TSV Jesingen ab 10 Uhr einen Ortsentscheid im Rahmen der bundesweit laufenden mini-Meisterschaften. Teilnehmen können Kinder bis 12, die keine Spielberechtigung für einen Verein haben. Sportkleidung und Hallenschuhe sind Pflicht, eigene Tischtennisschläger optional: Es liegen genügend Leihschläger bereit.

In der Sporthalle Lehenäcker treten die Jungen und Mädchen getrennt in jeweils drei Altersklassen an. Das Turnier ist ausgeschrieben in den Kategorien „bis 8-Jährige“ (Geburtstag 01.01.2008 und jünger), „9- und 10-Jährige“ (01.01.2006 bis 31.12.2007) und „11- und 12-Jährige“ (01.01.2004 bis 31.12.2005). Anmeldungen sind kurzfristig vor Ort möglich. Infos: jugendleiter.tsvjesingen@gmx.de und via Handy 01 73/6 57 42 10pm