Torflut in Esslingen

Handball Das Schlusslicht ohne Chance. Weilheims Frauen verlieren 14:30.

Esslingen. Die Weilheimer Bezirksliga-Handballerinnen haben bei der SG Esslingen deutlich verloren (14:30) – ihre Negativserie reißt einfach nicht ab. Die ersten Minuten verliefen noch ausgeglichen, doch ab der 10. Minute brachen die Weilheimerinnen ein und konnten nur noch wenige Bälle versenken. Bei Halbzeit stand‘s bereits ernüchternd 6:18.

Für die zweite Halbzeit nahm man sich vor, im Angriff besser in die Lücken zu stoßen und eine deutlich aggressivere Abwehr zu präsentieren. Über kurze Strecken konnte dieser Vorsatz auch in die Tat umgesetzt werden, allerdings blieb es bei Unachtsamkeiten wie in der ersten Halbzeit. So fuhren die Esslingerinnen souverän ihren deutlichen Heimsieg ein.pm

SG Esslingen: M. Zeller – Merk (2), Baker (4), Tschoder (2), Emmerich (4), Huber (1), Steimer (1), Jesinger (6), Wolke (2), Zocher, Plepla, Heinrich(2), Lehner(6)

TSV Weilheim: S. Schwarz, S. Albert– N. Schmid, H. Barner (2), K. Kehrer (4), A. Heid (1), X. Veith, Lisa Attinger (3), Lisa-Marie Attinger (1), S. Leins (1), E. Schober, N. Sigel (1), S. Stark (1)