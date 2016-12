02.12.2016 - 02:17 Uhr Share | | | | Trier zum Heimabschied vor drei Auswärtstrips

Das Duell mit Trier am Samstag (Beginn 19.30 Uhr) wird der letzte Auftritt der Kirchheimer Zweitliga-Basketballer im Jahr 2016 vor heimischer Kulisse sein.

Anschließend folgen die drei Auswärtspartien in Weißenfels beim MBC (Freitag, 9. Dezember), in Hanau (Samstag, 17. Dezember) und das Weihnachtsspiel in Crailsheim (Freitag, 23. Dezember), zu dem sich bereits viele Kirchheimer Fans angekündigt haben.

Wer die Rittertruppe zum Derby ins Hohenlohische begleiten möchte, kann sich noch bis 12. Dezember über den Reisepartner der Knights, Bader-Reisen (www.bader-reisen.de), anmelden und Tickets sichern.cs