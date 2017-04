25.04.2017 - 02:00 Uhr Share | | | | Trio kämpft ums letzte Oberligaticket

Volleyball Die SG Dettingen/Unterboihingen ist am Sonntag Ausrichter des Dreier-Relegationsturniers.

Dettingen. Große Ereignisse werfen in Dettingen ihre Schatten voraus. Am kommenden Sonntag kämpft die Spielgemeinschaft Dettingen/Unterboihingen vor heimischem Publikum in der Relegation mit der SG Sportschule Waldenburg und dem TSV Ellwangen um das letzte Ticket für die Oberligasaison 2017/18.

Erwartet werden neben einigen Fans aus Waldenburg vor allem die Unterstützer des TSV Ellwangen, die mit einem eigens organisierten Bus anreisen. Pünktlich zum Anpfiff der ersten Partie um 13 Uhr wird die Dettinger Sporthalle in der Hand der „Roten“ aus Ellwangen sein, die für ihre lautstarken Gesänge bekannt sind. Favorit in diesem Spiel ist allerdings die Sportschule Waldenburg, die 2014/15 in die Oberliga aufgestiegen war und sich bislang dort im Mittelfeld halten konnte. Ellwangen dürfte als Zweiter der Landesliga Nord hoch motiviert in die Relegation starten. Wie die gastgebende SG verpasste der TSV nur knapp den direkten Aufstieg ins Volleyball-Oberhaus.

Gegen 14.30 Uhr steigt dann der Gastgeber in das Turnier ein. Mit vollständigem Kader wollen SG-Trainer Christoph Sick und seine Männer dieses Jahr das Turnier gewinnen. Personell steht nur hinter dem Einsatz von Thomas Frank ein Fragezeichen, der wegen eines bevorstehenden Umzugs im Trainingsrückstand ist. Ob Frank antreten wird oder das Allroundtalent Timo Metzenthin die Position des Mittelangreifers übernimmt, entscheidet Sick erst kurz vor Spielbeginn.

Wie sich in den Partien des Verbandspokals gezeigt hat, findet sich die SG vor allem gegen vermeintlich stärkere Mannschaften gut zurecht. Auf diese Erfahrung baut Sick auch am Sonntag, wenn die starken Teams aus Ellwangen und Waldenburg gegen seine Männer am Netz stehen. Um optimal auf die Begegnungen vorbereitet zu sein, findet am Donnerstag ein letztes Training statt. Am Samstag wird sich das Team bei einer Gemeinschaftsveranstaltung noch mal außerhalb des Spielfeldes zusammenfinden.leh