14.11.2016 - 02:17 Uhr Turnen VfL-Mädels auf Platz vier

Heidenheim. Mit vereinten Kräften haben die Bundesliga-Turnerinnen des VfL Kirchheim am letzten Wettkampftag in Heidenheim den sechsten Platz belegt und beenden die Zweitligasaison wie bereits 2015 als Vierte. Das Ziel, den Relegationswettkampf unbedingt zu vermeiden, begleitete dabei jede der insgesamt 16 Übungen. Umso größer war die Freude über die Punktlandung, die den sechsten Platz in Heidenheim bescherte. Der Tagessieg ging an die KTG Hannover.mp