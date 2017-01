VfL-Mädels holen Bezirkstitel

Wendlingen. Bei den Hallenbezirksmeisterschaften der Fußballjuniorinnen in Wendlingen hat es in drei der vier Altersklassen neue Titelträger gegeben.

Lediglich die hoch gehandelten D-Juniorinnen der SGM Donzdorf konnten in überzeugender Manier ihren Titel verteidigen. Neue Hallenbezirksmeister gab es bei den B-Juniorinnen, wo sich erstmals der TSV Deizisau durchsetzte. Bei den C-Juniorinnen siegte überraschend der Nachwuchs des FC Esslingen und bei den E-Juniorinnen setzte sich erstmals der VfL Kirchheim durch.

Insgesamt schnitten die Vereine des Teilkreises Nürtingen/Kirchheim in der Wendlinger Sporthalle Im Grund erfolgreich ab, denn außer dem Titel bei den E-Juniorinnen durch den VfL gab es noch zweite Plätze für die B- und C-Juniorinnen der SGM Wendlingen/Ötlingen sowie einen dritten Platz für die E-Juniorinnen der SGM Oberensingen/Neckarhausen. Als Vierte konnten sich die D-Juniorinnen der SGM Wendlingen/Ötlingen für die württembergischen Hallenmeisterschaften qualifizieren. Deren Vorrundenspiele finden am 5. Februar, Zwischen- und Endrunde finden am 12. und 19. Februar statt.hth