VfL überrollt JBBL-Reserve

Basketball U 16 des VfL besiegt in der Oberliga BSG Ludwigsburg 85:52.

Kirchheim. Nach Tübingen musste auch Ludwigsburg dran glauben: Die U 16 der VfL-Basketballer landete mit dem 85:52 bei der BSG den zweiten Auswärtssieg nacheinander bei einem Bundesliga-Nachwuchsteam.

Zu was die Mannschaft von Coach Shkelzen Bekteshi in Bestbesetzung in der Lage ist, musste die JBBL-Reserve der BSG Ludwigsburg erleben. Der VfL lag nach sechs Minuten bereits 19:3 vorne. Nur im zweite Viertel gab es Probleme, da holten die Gastgeber vom 29:7 (11.) auf 29:18 (14.) auf. Nach einer ausgeglichenen Phase (52:36, 22.) gab Kirchheim wieder Gas und entschied die Partie im dritten Viertel mit einem 21:3-Lauf zum 73:39 (29.) endgültig. Damit steht der VfL nun auf dem dritten Platz der Oberliga.ut

VfL Kirchheim: Cristofaro, Fischer, Fritzsche (17), Haziri (21/2), R. Hinitschew (5/1), Lindstrom (6), Okcuoglu, Palmieri (22), Reinhardt (6), Schäfer (8), Vladi