Volleyball Dettinger Teams im Aufwind

Dettingen. Die zweite Frauenmannschaft des TTV Dettingen hat sich vorzeitig die Meisterschaft in der B-Klasse gesichert. Nach dem 3:0 beim TSV Linsenhofen ist dem TTV zwei Spieltage vor Saisonende der erste Platz und der damit verbundene Aufstieg in die A-Klasse nicht mehr zu nehmen. Die Männer der SG Dettingen/Unterboihingen II sind derweil in der Bezirksliga nach ihrem 3:0-Sieg beim SV Esslingen II Dritter mit nur einem Punkt Rückstand auf den Relegationsplatz.tb