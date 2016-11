WettkampfGlückliche Schüler

Frickenhausen. Nicht weniger als 38 Grundschulen mit insgesamt über 300 Schülerinnen und Schülern nahmen am speziellen „Olympischen Zehnkampf“ für Grundschulen der Klassenstufen 2 bis 4 teil, den das Regionalteam Sport des Staatlichen Schulamts in Nürtingen alljährlich organisiert. In diesem Jahr gewann die Grundschule Esslingen-Zell vor der Grundschule Filderstadt-Bonlanden und der Schönbuchschule Leinfelden-Echterdingen. Nicht vorne platziert waren Schulen aus der Region Kirchheim, Weilheim und Lenningen.pm