Winterlaufserie in Göppingen

Göppingen. Eine echte Traditionsveranstaltung im lokalen Laufsport wirft ihre Schatten voraus: Während an fast allen anderen Orten im Winter die Laufsportveranstaltungen rar gesät sind, bittet die DJK Göppingen – die Deutsche Jugendkraft ist ein katholischer Sportverband für Leistungs- und Breitensport – seit knapp drei Jahrzehnten alljährlich zu ihrer Winterlaufserie.

Auch im Winter 2016/2017 setzen die Verantwortlichen dabei aufs bewährte Prinzip: An jeweils einem Samstag im Dezember, Januar und Februar wetteifern die Teilnehmer um schnelle Zeiten – die Strecke bleibt dabei an allen drei Veranstaltungstagen dieselbe. Der Seriensieger wird durch Addition der Zeiten aus allen drei Läufen ermittelt, wobei auch nur einzelne Läufe absolviert werden können.

Auftakt zur diesjährigen Auflage ist am kommenden Samstag, 17. Dezember. Beginn ist um 14 Uhr mit zwei Kinder- und Jugendläufen. Start für den Fünf- und den Zehn-Kilometer-Lauf ist dann um 14.45 Uhr. Die weiteren Termine der Serie sind am 21. Januar und am 18. Februar.pm

1www.djk-winterlaufserie.de