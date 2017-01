07.01.2017 - 02:17 Uhr Share | | | | Wintersport Race Challenge in Römerstein

Böhringen. Die Schneefälle der vergangenen Tage machen es möglich, dass die Leki Race Challenge Nordic für Langläufer am morgigen Sonntag in Römerstein-Böhringen starten kann. Dabei gibt es keine festen Startzeiten. Ein Zeitkorridor von 11 bis 13 Uhr ermöglicht es, dass Familienmitglieder gleichzeitig auf die je nach Alter 500 Meter bis zehn Kilometer lange Strecke gehen können. Veranstaltungsort ist das nordische Trainingszentrum beim Sportplatz in Böhringen.pm