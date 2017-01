Wintersport Ski-Langlauf  im Mondschein

Bad Ditzenbach. Am heutigen Samstag findet auf der Alb-Loipe in Bad Ditzenbach der Mondschein-Langlauf statt. Der rund 2,5 Kilometer lange Rundkurs ist mit Fackeln ausgeleuchtet. Parkplatz und Einstieg auf die Loipe ist am Flugplatz in Bad Ditzenbach ab 17 Uhr. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich, teilnehmen können sportlich Interessierte jeden Alters. Die vom Tourismus- und Kulturbüro der Gemeinde Bad Ditzenbach initiierte Veranstaltung wird bewirtschaftet.pm