Zwei Tage, drei Ligen, 24 Teams

Die Scharrena in Stuttgart-Bad Cannstatt ist an diesem Wochenende nicht nur Austragungsort des Zweitligageschehens. Nach den Wettkämpfen mit Kirchheimer Beteiligung (ab 13 Uhr) steht am Samstag ab 18 Uhr die Teamelite des deutschen Frauenturnens im Erstligawettkampf am Start, darunter auch Titelverteidiger und Gastgeber MTV Stuttgart. Am Sonntag messen dann die acht Drittligavereine ab 11 Uhr ihre Kräfte. Lokalvertreter ist der TSV Berkheim.

In allen drei Ligen findet der dritte und damit letzte Wettkampftag am Wochenende des 12./13. November in Heidenheim statt. Um den Aufstieg in erste und zweite Liga geht‘s am 26. November in Singen, der DM-Titel wird am 3. Dezember in Ludwigsburg vergeben.

Karten für das Bundesligawochenende in Stuttgart gibt es bei Easy Ticket (Max-Eyth-Straße 15, Kirchheim)oder unter der Nummer 07 11/2 80 77-288.tb