08.03.2017 - 02:02 Uhr Zweite Mannschaft wird ungeschlagen Meister

Der TTV Dettingen II ist in der B-Klasse 3 Ost der Frauen ohne eine einzige Niederlage Meister geworden und steigt damit in die A-Klasse auf. In zwölf Saisonspielen musste das Team um Trainerin Manuela Stief nur einen Zähler und insgesamt fünf Sätze abgeben. Als Vizemeister steht der SVL Kirchheim fest.tb