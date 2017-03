Stuttgart. Der Kirchheimer Vorzeigeturner Felix Pohl steht im Aufgebot des Deutschen Turnerbunds beim DTB-Pokal, der am morgigen Freitag in der Stuttgarter Porsche-Arena beginnt. Mit dem Team Deutschland I kämpft der 20-jährige Bundesligarecke des MTV Stuttgart unter anderem mit dem zweifachen Silbermedaillengewinner der Olympischen Spiele 2012 in London, Marcel Nguyen, um den Einzug ins Finale der Team-Challenge, das die besten vier Teams erreichen.

Die Konkurrenz für die Deutschen ist dabei groß, sind neben dem amtierenden Olympiasieger von Rio, Japan, doch auch die Topteams aus Großbritannien, den Niederlanden, Russland und der Ukraine am Start.

Der Qualifikationswettkampf beginnt am morgigen Freitag um 10 Uhr, das Finale am Samstag um 16 Uhr. Tickets unter www.enbw-dtbpokal.detb/pm