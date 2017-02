23.02.2017 - 02:17 Uhr Share | | | | Ausflug Schlachtplatte auf der Alb

Dettingen. Das Dettinger „Seniorenteam“ bietet eine Fahrt zu dem beliebten Schlachtplatte-Essen ins Gasthaus Lamm nach Hengen an. Diese findet statt am Dienstag, 7. März. Abfahrt mit dem Bus ist um 14.15 Uhr an der katholischen Kirche und danach beim ehemaligen Schlecker, der Kreissparkasse und beim Rewe. Der Fahrpreis wird im Bus kassiert.

5 Anmeldungen sind möglich im Rathaus unter der Telefonnummer 0 70 21/50 00 11.