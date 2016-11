04.11.2016 - 02:17 Uhr Share | | | | Chor und Chörle unterhalten

Konzert Am 19. November findet in der Schlierbacher Dorfwiesenhalle die traditionelle Herbstunterhaltung statt.

Schlierbach. Anlässlich des 140-jährigen Bestehens des Gesangvereins Schlierbach und des 25-jährigen Bestehens ihres „Chörle“ veranstaltet der Verein am Samstag, 19. November, in der Schlierbacher Dorfwiesenhalle die traditionelle „Herbstunterhaltung“. Der Gemischte Chor und das Chörle unterhalten das Publikum mit einem abwechslungsreich gestalteten Programm – dabei sind auch neu einstudierte Lieder. Die Leitung der Veranstaltung liegt in den Händen von Christa Keßler und der neuen Chorleiterin vom Chörle, Adina Kolb.

Als Gast-Ensemble für die Jubiläumsveranstaltung konnte der Verein die „Holzmadian Harmonists“ gewinnen, die das Abendprogramm mit ihrem Silcher-Lieder-Potpourri unter dem Motto „Feinsliebchen“ bereichern sollen. Für Bewirtung aus Küche und Keller ist ebenfalls bestens gesorgt. Der Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Saal öffnet jedoch bereits um 18.30 Uhr.pm/Foto: pr