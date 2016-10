Flieger sammeln Altpapier

Dettingen. Die Fliegergruppe Dettingen sammelt morgen, 15. Oktober, ab 8 Uhr in Dettingen und Nabern Altpapier. Bis dahin sollte Papier gebündelt oder in Kartons verstaut am Straßenrand bereitliegen. Am Samstag sind die Flieger unter der Nummer 0 70 21/5 44 10 zu erreichen.