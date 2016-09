13.09.2016 - 02:02 Uhr Share | | | | Genussradler sind wieder unterwegs

Dettingen. Am Donnerstag, 15. September, um 13.30 Uhr treffen sich die Genussradler der Dettinger Radlersenioren am Bahnhof in Dettingen. Tour eins führt von dort über Hattenhofen und Schlierbach, Tour zwei über Notzingen und Wernau. Eine Einkehr ist wie immer vorgesehen. Geradelt wird nur bei gutem Wetter, Gäste, auch mit E-Bikes, sind willkommen.

Die Leitung der Ausfahrt hat Lothar Stenger. Bei Rückfragen und für Quereinsteiger gibt es weitere Informationen unter der Telefonnummer 0 70 21/8 10 55 oder im Internet auf der Seite http://dettinger-radler.magix.net/website/. pm