24.01.2017 - 02:17 Uhr
Gespräche Was braucht der Mensch wirklich?

Kirchheim. Am Mittwoch, 25. Januar, veranstalten die Apis von 16.30 bis 18 Uhr einen Nachmittag der Offenen Tür in der Hindenburgstraße 5 in Kirchheim. Thema wird die Herztransplantation sein.

Von Natur aus sind Menschen so veranlagt, dass sie ihr eigenes Wohlergehen in den Vordergrund stellen. Aber reich wird das Leben durch Beziehungen und durch das, was man gibt. Wo gibt es Hilfe, die Prioritäten im Leben richtig zu setzen? Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. pm