Dettingen. In der Dettinger Schlossberghalle findet am Samstag, 18. März, von 14 bis 16 Uhr ein Frühjahr-Sommer-Kinderkleiderbasar statt. Gut erhaltene, modische Kinderkleidung bis Größe 164, Babyartikel und Spielzeug können morgens von 9 bis 10.30 Uhr mit einer Verkaufsliste abgegeben werden. Wer teilnehmen möchte, kann am Donnerstag, 9. März, von 9 bis 10 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus Dettingen eine Liste abholen. Ein Teil des Verkaufserlöses wird einbehalten und kommt dem Haus Regenbogen, der Kita Wirbelwind sowie Kinder- und Jugendprojekten in Dettingen zugute. Auch dieses Mal findet wieder ein Spielzeugflohmarkt „von Kindern für Kinder“ im Freien vor der Halle statt.