16.02.2017 - 02:02 Uhr Kinderkleidung für einen guten Zweck kaufen

Kirchheim. Am Freitag, 17. Februar, findet in der Auferstehungskirche in Kirchheim der Frühjahrsbasar statt. Ab 19.30 Uhr können Kinderkleidung und Spielsachen gekauft werden. Der Erlös ist für einen guten Zweck.