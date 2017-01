Kirche Schlierbacher Frauenfrühstück

Schlierbach. Am Samstag, 18. Februar, ab 9 Uhr findet im evangelischen Gemeindehaus in Schlierbach ein Frühstück für Frauen statt. Anschließend spricht Andreas Malessa zum Thema „Wer schneller lebt, ist eher fertig“: Was hilft gegen die Beschleunigung des Lebens, die lange vor dem physischen Burnout schon zur sozialen Isolation und zum Verlust echter Gefühle führen kann? Anmeldungen nimmt Miriam Dannenberg bist zum 17. Februar unter 0 70 21/48 60 16 entgegen. pm