Reformationszeit heißt Umbruchzeit

Schlierbach. Unter dem Thema „Nun sind wir jetzt also evangelisch“ findet am Mittwoch, 5. April, ein Vortrags- und Gesprächsabend im evangelischen Gemeindehaus Schlierbach statt. Beginn ist um 19 Uhr. Pfarrer Wolfgang Schnabel, Leiter der evangelischen Erwachsenen- und Familienbildung in der Landeskirche, geht sowohl auf die theologischen als auch die zeitgeschichtlichen Hintergründe des Anfangs der Reformation zu Beginn des 16. Jahrhunderts ein. pm