Traktoren im Blick

Ausflug Schlepperfreunde besuchen die Fabrik von John Deere in Mannheim.

Kirchheim. Im Mittelpunkt des Ausflugs der Schlepperfreunde Ötlingen-Lindorf stand die Traktorenfabrik John Deere in Mannheim. Nach einer Einführung mit reichlich Informationen gab es für die Schlepperliebhaber einen Rundgang durch die Fertigungsstätten im Werk. Am Online-Teststand konnten sie miterleben, wie eine umfangreiche Funktions- und Leistungsprüfung stattfindet, bevor die Traktoren verschifft werden. Der Rundgang endete dann im hauseigenen Lanz-Museum.

Zuletzt ging es in das Automuseum Benz nach Ladenburg, in dem die Geschichte des Automobils wieder auflebt. In Abstatt, inmitten von Weinbergen, ließen die Schlepperfreunde dann den Ausflug ausklingen. pm