Unter Drogen am Steuer

Kontrolle Polizisten erwischen in Dettingen mehrere junge Fahrer.

Dettingen. In der Nacht von Freitag auf Samstag sind in Dettingen mehrere junge Autofahrer unterwegs gewesen, die zuvor Drogen genommen hatten. An einer Kontrollstelle achteten Beamte des Polizeireviers Kirchheim gegen Mitternacht speziell auf junge Fahrer. Angehalten wurde ein 20-Jähriger aus Neuffen, der unter dem Einfluss von Drogen stand. Kurze Zeit später stoppte die Polizei einen Opel, dessen 27-jähriger Fahrer ebenfalls zuvor Drogen konsumiert hatte. Bei der Durchsuchung des Wagens fanden die Beamten bei dem 19-jährigen Beifahrer geringe Mengen an Betäubungsmittel. Beiden Fahrern wurde Blut entnommen.lp