10.10.2016 - 13:02 Uhr Share | | | | 9:3 – seltener Torhagel auf dem Bühl

B6 In der Kreisliga B-Staffel 6 haben die Unterlenninger große Offensivqualitäten gezeigt. Gegen die Dettinger Zweite sprang ein 9:3 heraus.

Kirchheim. Derweil löste die TG Kirchheim den spielfreien TSV Owen an der Tabellenspitze ab. Auch Verfolger TV Unterlenningen siegte, und zwar überraschend hoch, auch der TSV Notzingen sicherte sich per Auswärtssieg in Nabern drei Punkte und festigte Tabellenplatz vier. Den ersehnten zweiten Saisonsieg brachte der TSV Schlierbach mit einem klaren Auswärtserfolg in Jesingen unter Dach und Fach.

TG Kirchheim – TSV Oberlenningen 3:1 (0:0): 1:0 Osman Saine (50.), 2:0 Sajuma Jallow (65.), 2:1 Soner Geckin (75., Foulelfmeter), 3:1 Sajuma Jallow (88.). Gelb-Rot: Abdulai Drammeh (TGK, 90.).

TV Unterlenningen – SF Dettingen II 9:3 (4:1): Tore: 1:0 Kevin Rieke (1.), 2:0 Julian Deuschle (28.), 3:0 Nikolaus Allgaier (39.), 4:0 Kevin Rieke (45.), 5:0 Julian Deuschle (53.), 6:0 Benjamin Holder (55.), 7:0, 8:0, 9:0 Kevin Rieke (60., 68., 87.), 9:1 Elvis Besic (78.), 9:2 Lamin Jammeh (88.), 9:3 Martin Klossowski (89.).

TSV Ötlingen – TV Neidlingen II 4:0 (3:0): 1:0 Christoph Heilemann (10., Eigentor), 2:0 Dominik Lepadusch (15.), 3:0, 4:0 Marc Laier (22., 85.).

SV Nabern II – TSV Notzingen 3:5 (1:3): 0:1 Yannick Kompauer (8.), 0:2, 0:3 Pascal Posva (39., 40.), 1:3 Dominic Adler (42.), 2:3 Benjamin Schubert (60.), 2:4 Patrik Häberle (71., Elfmeter), 2:5 Tom Philipp (88.), 3:5 Taner Cekic (90.+4). Gelb-Rot: Benjamin Schubert (SVN, 72.).

TSV Jesingen II – TSV Schlierbach 1:4 (1:1): 1:0 Stefan Reim (11.), 1:1 Fabio Santini (41.) , 1:2, 1:3 Marcel Hurler (60., 82.) 1:4 Patrick Koller (88). Gelb-Rot: Zekerya Koyuncu (89.).rei