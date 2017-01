31.01.2017 - 02:02 Uhr Share | | | | Blaue nehmen wieder Maß

Testspiel Ebersbach (rot) gegen VFL (blau)

Zweiter Test in der Rückrundenvorbereitung für die Bezirksligakicker des VfL Kirchheim. Nach dem 3:3 am Sonntag gegen Ebersbach (am Ball Kapitän Michael Schweizer) gastiert mit dem TSV Bad Boll heute ab 19.30 Uhr erneut ein Landesligist auf dem Kunstrasen hinter dem Schlossgymnasium.tb/Foto: Carsten Riedl