07.11.2016 - 02:02 Uhr Share | | | | Catania träumt von der Verfolger-Rolle

Fußball Bei Kreisliga A-Neuling AC Catania läuft‘s auch ohne Spielertrainer: Der Weg führt nach oben. Auch die Weilheimer Landesliga-Reserve ist wiedererstarkt.Von Walter Rau

Nichts Neues in der Kreisliga A-Staffel 2 – außer, dass es dieses Mal keinen Wechsel an der Tabellenspitze gab. Der TV Neidlingen rangiert weiter punktgleich vor den SF Dettingen.

Der Vorsprung des erneut siegreichen Führungsduos wuchs auf den neuen Tabellendritten TSV Grafenberg inzwischen auf acht Punkte an. Lokale Nachbarschaftshilfe kam vom AC Catania Kirchheim, der den Lauf des ehemaligen Dritten Grötzingen von sechs Spielen ohne Niederlage beendete und sich selbst in eine gute Position in der Verfolgerschar brachte. „Der Weg ist das Ziel“ lautet das Motto der nun ihrerseits seit fünf Spielen ungeschlagenen Catanesi. „Mit dem eingeschlagenen Weg sind wir derzeit richtig zufrieden. Es ist wichtig, wie wir Fußball spielen. Das hat heute in einem sehr guten Kreisliga-Spiel auch ohne unseren gesperrten Spielertrainer Michel Forzano super geklappt. Wir warten die drei Spiele bis zum Jahresende ab und werden dann sehen, ob wir uns Verfolger nennen können“, konstatiert ACC-Abteilungsleiter Pasquale „Paschke“ Martinelli.

Erfreulich verläuft auch die Entwicklung bei Aufsteiger TSV Weilheim II, seitdem Uwe Fechter das Traineramt übernommen hat. Das 2:0 gegen Raidwangen bedeutete den dritten Sieg in Folge und die Vergrößerung des Abstandes zu den Abstiegsrängen. „Uwe ist ein sehr guter Trainer und eine Bereicherung für unsere junge Truppe, das merkt man auch taktisch“, hat Weilheims Pressewart Joachim Wiest lobende Worte für Fechters Arbeit übrig. Die Suche nach einem Nachfolger im neuen Jahr läuft trotzdem auf Hochtouren. „Uwe Fechter hat klargestellt, dass er nur bis zur Winterpause aushelfen wird, auch wenn wir natürlich gerne mit ihm weiter gemacht hätten“, betont TSVW-Funktionär Günther Friess.

Der TSV Jesingen hat bekanntlich bereits einen neuen Trainer nach der Trennung von Klaus Müller gefunden. Harald „Harry“ Wolter war, nachdem er morgens aus dem Urlaub zurückkehrte, Zaungast bei der unglücklichen Jesinger 2:4-Heimpleite gegen Altdorf und wird morgen der Mannschaft vorgestellt .

In der Kreisliga B – Staffel 6 deutet mittlerweile einiges auf einen Zweikampf um den Titel zwischen der TG Kirchheim und dem TV Unterlenningen hin. Die Turngemeinde zeigte sich nach den ersten Punktverlusten der Saison vergangene Woche gegen eben jenen TVU gut erholt und schüttelte Verfolger TSV Owen per 2:0-Heimsieg ab. „Wir haben eine gute Reaktion gezeigt. Und wir haben noch das Wiederholungsspiel gegen Notzingen in Hinterhand“, war TG-Sprecher Florian Kretzschmar zufrieden. Sein Unterlenninger Pendant Marc Schmohl hat nach dem achten Sieg in Serie und dem 9:0-Kantersieg bei Jesingen II auch allen Grund zur Freude. „Wir spielen jetzt auch endlich wieder mehr „zu null“ und wollen unseren Lauf von der Spitze aus nach zwei spielfreien Wochen fortsetzen.“ Torjäger Kevin Rieke hielt sich dieses Mal mit zwei Treffern etwas zurück, steht zum Ende der Unterlenninger Vorrunde dennoch unumstritten mit 27 Treffern in 13 Partien an der Spitze der Torjägerliste.