Der Heimkampf verspricht Spannung

Vor Entscheidung Kirchheims Drittligaturner Marcus Bay an den Ringen (beim 68:11-Sieg über den TSV Mohnheim II). Ob der Tabellenzweite VfL am Aufstiegsfinale teilnehmen wird, entscheidet sich voraussichtlich am letzten Wettkampftag am 19. November in der Raunersporthalle. Dann kommt die TG Hanauerland.Foto: Heiko Paul