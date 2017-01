18.01.2017 - 02:02 Uhr Share | | | | Drei Fragen an Segelflug-Insider Siegmund Maier

1.Warum passierte der Crash?

Wenn mehrere Piloten auf engem Raum gemeinsam die beste Thermik suchen, kann es durch Luftturbulenzen und unterschiedliche Steiggeschwindigkeiten der Flugzeuge gefährlich werden. Was beim Unfall mit Michael Eisele passiert ist, bleibt Spekulation.

2.Können Veranstalter von Segelflug-Wettbewerben die Sicherheit erhöhen?

Praktisch nicht. Sie können höchstens an die Piloten appellieren, immer wachsam zu sein, stets aus den Fenstern zu schauen und die Konzentration hochzuhalten.

3. Weshalb kann sich Michael Eisele nicht mehr an alle Unfall-details erinnern?

Es sind die Phasen höchster Anspannung, in denen das Gehirn Dinge ausblendet. Als Segelflieger hatte ich vor langer Zeit mal einen Zusammenstoß in der Luft. Damals erging es mir ähnlich. Die Erinnerung an den Crash war einfach weg.