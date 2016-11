05.11.2016 - 02:17 Uhr Share | | | | Duell um die Krone

Handball Die SG Lenningen empfängt den TSV Bad Urach im Spitzenspiel der Bezirksliga

Beherzt zupacken wollen die Lenningerinnen (hier beim Derby in Owen) auch gegen den TSV Bad Urach heute Abend. Schließlich geht‘s um die Tabellenführung.Foto: Genio Silviani

Lenningen. Nach dem spannenden Teckderby beim TSV Owen mit dem 18:16-Sieg treffen die Frauen der SG Lenningen heute daheim auf den TSV Urach – das absolute Bezirksliga-Spitzenspiel: Erster gegen Zweiter.

Mit dem TSV Urach treffen die SG Frauen auf einen Gegner, mit dem man es schon in der vergangen Saison zu tun hatte. Das Team hat aktuell 9:1 Punkte auf dem Konto und steht relativ sogar besser da als die SGL (11:3).

Letzte Saison waren beide Teams eher im unteren Tabellendrittel unterwegs – umso überraschender der jetzige Stand. Bisher haben die TSV-Frauen lediglich einen Punkt an den TB Neuffen abgegeben. Ursache für die neue Leistungsstärke ist, dass sie sich zu Beginn der Runde deutlich verstärkt haben. Den Urachern steht damit ein breiter Spielerkader zur Verfügung. Es könnte also ein Spiel auf Augenhöhe werden, in dem keiner dem anderen etwas schenken wird. Auffallend beim TSV sind die hohen Ergebnisse in den bisherigen Spielen: Die TSV-Offensive ist die derzeit beste der Bezirksliga.

Allerdings können die SG Mä-dels nach dem starken Auftritt in Owen mit einer ordentlichen Portion Selbstbewusstsein in die Partie gehen. DieStrategie der SG ist klar: Von Beginn an aus einer starken Abwehr heraus agieren, um dem TSV Urach möglichst früh den Zahn zu ziehen.

Nur zu gerne möchte die SG Lenningen die bisherige Heimsieg-Serie mit einem weiteren Erfolg fortsetzen. Nicht mit von der Partie ist Alicia Tegethoff, ansonsten kann die SG auf alle Spielerinnen zurückgreifen. Anpfiff ist wie gewohnt um 18 Uhr in der Lenninger Sporthalle.su

so wollen sie spielen

SG Lenningen: Fiegenbaum, Gall - Schmid, Klein, Reichle, Dangel, Blocher, Ringelspacher, Schilling, Kazmaier, Gratz, Bächtle, Renz, Schur