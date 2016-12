09.12.2016 - 02:02 Uhr Share | | | | Ein Hauch von Bundesliga

Fußball Nachwuchsturnier mit Topbesetzung in Neuhausen.

Neuhausen. In den Egelseesporthallen in Neuhausen auf den Fildern treffen am Wochenende 32 Fußball-Mannschaften der Altersklassen U12 und U14 aufeinander. Den Auftakt macht die U14 am Samstag ab 10.30 Uhr. Hier starten die Teams der Bundesligisten aus Hoffenheim, Mainz, Augsburg, Ingolstadt und Freiburg. Am Sonntag ab 10.15 Uhr spielt die U12 mit dem Bundesliganachwuchs aus Hoffenheim, Mainz, Augsburg, Freiburg und Darmstadt.pm