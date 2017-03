Frisbee „Klosterwiesel“ starten gut

Stuttgart. Mit Platz zwei bei ihrem ersten Turnier in Stuttgart hat das Ultimate Frisbee-Team „Klosterwiesel“ des SVL Kirchheim einen gelungenen Start in die Outdoor-Saison hingelegt, in der Turniere im gesamten süddeutschen Raum anstehen. Die „Klosterwiesel“ trainieren mittwochs ab 18.30 Uhr auf dem Sportplatz in Jesingen. Interessierte, auch Quereinsteiger, sind jederzeit willkommen.pm