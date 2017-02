01.03.2017 - 02:17 Uhr Share | | | | Fußball Sieg und Pleite im letzten Test

Kirchheim. Fußballbezirksligist VfL Kirchheim hat sein letztes Vorbereitungsspiel vor Beginn der Rückrunde am kommenden Wochenende gewonnen. Bei A-Ligist TSG Salach siegte der VfL nach Toren von Niklas Weise, Andreas Elsässer, Valerian Lekaj (2) und Burak Can Celik mit 5:2. Ligakonkurrent SGEH hatte in seinem letzten Test beim TSV Weilheim II hingegen mit 3:4 das Nachsehen. Alle drei Treffer für die Sportgemeinschaft erzielte Marc-Kevin Theimer.tb