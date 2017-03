Knights-Cheerleader  im Rampenlicht

Zwei Monate erst stehen sie in der Öffentlichkeit, heute Abend wartet die ganz große Bühne: Die neu formierten Cheerleader der Knights sind heute Abend ab 19 Uhr in der Stuttgarter Porsche-Arena die Einheizer beim Auftritt der Harlem Globetrotters. Die Show-Truppe aus den USA machte auf ihrer diesjährigen Welttournee bereits gestern in der Mannheimer SAP-Arena Station. Am 19. April geht es weiter nach Straßburg. Die Knights-Cheerleader haben nach halbjähriger Vorbereitung erst am 28. Januar beim Heimspiel gegen Gotha ihre Premiere gefeiert. Seitdem begeistern sie die Fans in Kirchheim mit einem Programm, das viel Akrobatik bietet. Die Formation von Trainerin Daniela Kolev hatte sich per Video für den Auftritt in Stuttgart beworben und erhielt prompt den Zuschlag.bk