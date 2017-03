02.03.2017 - 02:02 Uhr Share | | | | Leichtathletik Geherin Primas holt Silber

Kaiserslautern. Der zweite Platz bei den süddeutschen Hallenmeisterschaften im Bahngehen in Kaiserslautern war für Barbara Primas von der TSG Esslingen ein erfolgreicher Test für die am kommenden Wochenende stattfindenden deutschen Hallen-Gehermeisterschaften in Erfurt. Über 3 000 Meter war die 52-jährige Esslingerin in neuer persönlicher Bestzeit von 15.42,23 Minuten (bisher 15.45,1) schnellste Geherin in der AK50 und zweitschnellste insgesamt bei den Frauen.mm